Sono terminati in mattinata i lavori di abbattimento dello stabile ex capannone Enel e, con ordinanza sindacale, da Palazzo San Giorgio fanno sapere che il traffico veicolare regolare verrà ripristinato dalle 18 di questa sera. Si tratta del traffico veicolare e pedonale precedentemente vietato nel tratto da via Monsignor Bologna a Via Herculanea. Conseguentemente anche la circolazione di Piazza Falcone e Borsellino, nonché quella di via Elena torneranno alla normalità.