Lavori sulle strade a Portocannone: in primavera attesi nuovi interventi

Dopo l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale di Portocannone dello scorso 19 ottobre 2022, sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale su due tratti abbastanza deteriorati di via Garibaldi, tratto dalla rotonda della zona artigianale sino al chioschetto e tratto dalla seconda rotonda sino a prima di Padre Pio.

Inoltre, ha spiegato il sindaco Francesco Gallo “A seguito di sopralluogo dei tecnici della provincia, abbiamo ricevuto conferma circa lo stato di altri importanti lavori sulle strade provinciali all’interno del nostro centro abitato:

– Via Veneto: fresatura e nuovo manto stradale;

– Via Garibaldi e Via Veneto: installazione di nr. 6 attraversamenti pedonali rialzati, con lo scopo di rallentare la velocità delle auto;

– Via Madonna Grande: tratto di nuovi marciapiedi sul lato destro a scendere partendo di fronte l’ex Comune sino a dopo l’incrocio di via La Malfa.

Questi lavori sono stati già appaltati, ora il passaggio successivo è la stipula del contratto con la ditta e l’inizio degli stessi (massimo primavera 2023 realizzazione completata). Non posso esimermi dal ringraziare ancora una volta il Consigliere Provinciale Vincenzo Sabella, il Presidente Francesco Roberti e tutto la staff dell’Ufficio Tecnico Provinciale. Continuiamo nel solco da noi tracciato, in un rapporto collaborativo sempre più solido con i vari livelli governativi, per il bene della nostra comunità che ancora una volta vedrà realizzarsi opere per il decoro e la messa in sicurezza delle proprie strade”.