Lavori sull’acquedotto molisano centrale: riduzione del flusso idrico in Basso Molise

Potenziali disagi dalle ore 6 di lunedì 5 dicembre in diversi comuni del Basso Molise per via degli interventi di manutenzione da parte di Molise Acque. Per via di una urgente e indifferibile sostituzione delle valvole a triplo eccentrico nel tratto dal nodo 43 al nodo 89 e nel nodo 43 si provvederà alla sospensione del flusso idrico dell’acquedotto Molisano Centrale.

A Guardialfiera dalle ore 6 del 5 dicembre verrà sospeso il flusso idrico. Nei comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli dalle ore 6:00 del giorno 5 dicembre si provvederà alla riduzione del flusso idrico di circa 35÷40%.

Pertanto si invitano i comuni ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione del flusso idrico nella giornata del 8 dicembre 2022.