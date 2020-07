Lavori sulla SS 17, strada chiusa con deviazione dentro Bojano

L’ordinanza riguarda l’intera giornata di domenica 19 luglio

Con ordinanza numero 39 l’Anas Molise ha comunicato che sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale degli impalcati di alcuni viadotti che sovrastano la S.S. 17 “Appulo Sannitica” in corrispondenza del Km 208+000, in agro del Comune di Bojano (CB).

L’Impresa esecutrice dei lavori ha richiesto l’Ordinanza per l’istituzione della chiusura al transito della S.S. 17, con contestuale deviazione del traffico veicolare su percorsi urbani all’interno dell’abitato di Bojano (CB), al fine di eseguire in tutta sicurezza e senza alcuna interferenza di traffico le operazioni di demolizione del cordolo porta barriera sulla campata del cavalcavia in parola sovrastante la S.S. 17.

Pertanto l’Anas ha disposto la chiusura al traffico della SS 17 dal km 207+020 al km 208+130 a partire dalle ore 08:00 del 19/07/2020 fino alle ore 20:00.

Nello specifico tutto il traffico proveniente da Isernia/Roma e diretto a Campobasso/Benevento, e viceversa, sarà deviato all’interno dell’abitato di Bojano lungo il seguente percorso alternativo:

– Via Molise, dallo svincolo con la S.S. 17 (Km 207+020) fino all’intersezione con Viale Olimpico (prima del passaggio a livello)

– Viale Olimpico

– Via Stroffellini, fino all’innesto con la S.S. 17 (Km 208+130).

L’incremento di tempo di percorrenza previsto si aggira intorno ai 10 minuti.