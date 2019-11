Lavori sulla rete idrica, flusso sospeso in alcune zone

TERMOLI. È sospeso il flusso idrico in alcune zone di Termoli per lavori urgenti dovuti alla riparazione di un’adduttrice della rete idrica comunale da parte della società Crea S.r.l. Le zone interessate sono le seguenti: via Corsica dal numero 108 al 152; via Sant’Elena; via Dei Pruni; via Dei Castagni; via degli Abeti. «La situazione – fanno sapere dalla società – tornerà alla normalità nella tarda serata salvo imprevisti. Al fine di limitare il fenomeno dell’acqua gialla sarà cura della società effettuare gli spurghi sulla condotta dopo aver ripristinato il flusso».