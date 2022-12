Lavori sulla Provinciale 78, Roberti: “Con i sindaci piena sintonia. Troveremo le soluzioni migliori”

Il Presidente Roberti ha incontrato i sindaci interessati dall’arteria: collaborazione attiva tra Provincia e Comuni al fine di superare le criticità della circolazione

Rivedere il cronoprogramma dei lavori sulla SP78 e valutare soluzioni di viabilità alternativa in modo da arrecare minori disagi possibili ai cittadini in vista della stagione invernale, questi i punti cardine dell’incontro tenutosi questa mattina, 19 dicembre, presso la Sala Giunta della Provincia di Campobasso.

Presenti all’incontro il Presidente Francesco Roberti, i sindaci dei comuni attraversati dalla strada (Montefalcone nel Sannio, Acquaviva Collecroce, Castelmauro, San Felice del Molise e Montemitro), l’impresa Encema Costruzioni Generali e la struttura tecnica di Palazzo Magno.

La SP78, strada di collegamento tra la Fondovalle Trignina e la SS157, da tempo presenta evidenti problemi di circolazione a causa di diversi dissesti.

Lo scorso anno la Provincia di Campobasso ha indetto un bando per la messa in sicurezza del tratto, appalto poi vinto dalla Encema Costruzioni Generali Srl, azienda con sede a Sant’Angelo del Pesco, in provincia di Isernia, che ha dato il via ai lavori.

“Sin dal primo momento – ha dichiarato il Presidente Francesco Roberti – con i colleghi sindaci c’è stata piena sintonia. E anche in questo caso, con le amministrazioni troveremo le migliori soluzioni, in vista del termine dei lavori previsto per il mese di aprile 2023″.

I lavori, al momento, stanno riguardando il rinforzo strutturale di due ponti, sui quali non è possibile il senso alternato di marcia.

La Provincia di Campobasso, dunque, collaborerà con i Comuni attraversati dalla SP78, al fine di superare tutte le criticità della circolazione, in vista del proseguo dei lavori su uno snodo importante per l’intera area.