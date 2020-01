REDAZIONE TERMOLI

Dopo gli ultimi lavori di ottobre gli operai si sono rimessi all’opera sul ponte dell’autostrada in via del Mare a Termoli. In ballo c’è la sistemazione della pavimentazione pedonale e stradale. Intanto per permettere agli operai di lavorare in sicurezza è stato posto nuovamente i semafori posizionati uno poco dopo l’imbocco per la tangenziale e l’altro lungo la fine della salita che dal mare porta a Porticone.