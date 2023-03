Lavori sugli impianti, interruzione dell’energia elettrica a Campobasso

E-distribuzione comunica interruzione di energia elettrica dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di mercoledì 15 marzo 2023 in Via de Sanctis, Via Vico, Via Novelli

E-distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato che a seguito di lavori da svolgere sui propri impianti, vi sarà l’interruzione dell’energia elettrica nella giornata di mercoledì 15 marzo 2023, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nelle seguenti vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) nel Comune di Campobasso:

· Via de Sanctis 1, da 9 a 15, 3/5, 14-1, 14-3, 14-5, 14-7, da 10 a 12, 22, 14-2, 14-4, 14-6

· Via Vico 31, 35, 39, da 43 a 55, 59, da 63 a 69, sn-1, sn-3, sn-5, 2-1, 2, sn-2, sn-4, sn Via Novelli 3-

· Via Galanti da 2 a 4

· Contrada S. Giovanni in Golfo da 141 a 153, da 157 a 159, 143a, 145/g, 147a, 151a, 56b1, 152-1, da 144 a 150, 154, 92g, 92i, 144a, 148a, 148b, 150., sn