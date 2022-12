Lavori sbloccati in Prima Commissione, provvedimenti in Aula. Cotugno tornerà in Giunta?

All’ex assessore andranno le deleghe che aveva da assessore, ma non è certa una sua nuova nomina in Giunta

Dopo la bagarre dei giorni scorsi, impasse sbloccato dalle dimissioni dell’assessore Cotugno che da semplice consigliere è tornato in Commissione, si è riunita questa mattina, martedì 27 dicembre, la prima commissione che, come primo atto, ha provveduto a ricostituire l’Ufficio di Presidenza. Vincenzo Cotugno e Andra Greco, i due Vice Presidenti eletti.

La Commissione, quindi, ha provveduto ad esprimere a maggioranza (3 voti favorevoli, Di Lucente, Cotugno e D’Egidio, e 2 contrari, Fanelli e Greco) parere favorevole per i seguenti provvedimenti:

• Proposta di legge regionale n. 207, di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023”;

• [DUP n. 19/2022] “Rendiconto finanziario 2021 del Consiglio regionale”;

• Proposta di legge regionale n. 205, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, per il pagamento della quota associativa relativa all’anno 2021 a favore dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo con sede in via Volturno n. 58,00185 Roma, C.F. 97163140581”;

• [DGR n. 443/2022] Bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2021.

Mentre la stessa Commissione ha licenziato con voto unanime la Proposta di legge regionale n. 206, di iniziativa del Consigliere Micone concernente: “Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019)”.

E’ intervenuto alla seduta dell’organismo consiliare anche il Presidente della Regione Donato Toma che ha illustrato ai Commissari i provvedimenti deliberati dalla Giunta regionale.

Tutti i provvedimenti passano ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

Per quanto riguarda l’ex assessore Cotugno, allo stesso Toma ha conferito le deleghe in quelle materie che facevano parte del suo assessorato. Possibile che tra qualche settimana venga rinominato in Giunta e torni al suo posto, ma è anche probabile che ciò non accada per fare in modo che Cotugno possa prendere parte alla prima commissione che tornerebbe a bloccarsi nuovamente se tornasse il consigliere Cefaratti come sostituto di Cotugno.