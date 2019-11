Lavori Open Fiber: ecco dove non si potrà parcheggiare l’auto

CAMPOBASSO. La ditta Open Fiber ha necessità di effettuare lavori di scavo in mini trincea per posa in opera cavi in fibra. Considerato che la natura dei lavori non consente, contemporaneamente, lo svolgimento degli stessi e la sosta veicolare nelle aree interessate dai lavori, al fine di tutelare la pubblica incolumità, si rende necessario istituire il divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo i tratti interessati dai lavori.



Per i motivi evidenziati dalle ore 7,00 del giorno 20/11/2019 alle ore 20,00 del giorno 22/11/2019 si dispone il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Garibaldi dal civico 125 al civico 155 e dal civico 144 al civico 154.