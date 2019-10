Lavori Open Fiber, a breve semafori mobili e divieti in città

CAMPOBASSO. Istituzione senso unico alternato, con posizionamento di semafori mobili e divieto di sosta. La ditta Open Fiber con sede in Milano, ha necessità di effettuare lavori di scavo in mini trincea per posa in opera cavi in fibra e che per tali lavori, ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico n° 406/2019. Per questi i motivi evidenziati, dalle ore 7,00 del giorno 04/11/2019 dalle ore 17,00 del giorno 06/11/2019. Disposto dunque il senso unico alternato, regolato da semafori mobili e il divieto di sosta, in Via XXIV Maggio dai civici 123 al 134 dal 141 al 146/Be dal 81 al 78, in via IV novembre dal civico 91 al 93.