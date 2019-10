Lavori notturni per rifare la segnaletica, Gravina: «nuovo semaforo in arrivo»

REDAZIONE

«Come qualcuno avrà notato, il rifacimento della segnaletica orizzontale è in corso e avviene anche durante le ore notturne per evitare di creare disagi al traffico veicolare. Inoltre siamo in procinto di acquistare il nuovo impianto semaforico di via Trivisonno posto che l’attuale non è più riparabile. Ne approfittiamo per dotarlo di sistema sonoro per i non vedenti». Lo ha annunciato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Sono “piccoli passi per migliorare la qualità della vita consapevoli – ha concluso il primo cittadino – che c’è ancora molto, molto da fare.