Lavori in corso, Termoli tra cantieri e strade chiuse al traffico

Sono diversi gli interventi che nelle giornate di oggi e domani (venerdì 17 marzo) riguarderanno numerose strade della città di Termoli.

Nella giornata di oggi, giovedì 16 marzo, gli interventi stanno interessando:

1) Posa di bitume sul tratto di viale Trieste tra via Molise e via Germania;

2) Fresatura su via Maratona tra via Mascilongo e via M. della Resistenza.

Nella giornata di domani 17 marzo 2023 gli interventi riguarderanno:

1) Posa di bitume su via Maratona;

2) Fresatura e posa di bitume su ultimo tratto di via Magellano prossimo ad incrocio con via Maratona;

3) Risanamento profondo di 50 metri lineari di via di Francia in corrispondenza dell’innesto con via San Marino (campo da basket);

4) Via Adriatica, bitume;

5) Via Amedeo di Savoia, bitume.