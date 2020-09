La media Andrea d’Isernia, la più grande del capoluogo pentro, non riaprirà le porte agli alunni lunedì. Apertura rinviata di una settimana – presumibilmente – perché ancora non sono stati ultimati i lavori di ampliamento del nuovo edificio che ospita la scuola media. Da lunedì 14, si riparte ma solo con la didattica a distanza, in modalità telematica.