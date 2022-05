Lavori in corso alle Poste di Petacciato, clienti ‘dirottati’ a Termoli

La sede momentaneamente chiusa per consentire lavori di manutenzione. Presto un ufficio mobile in paese ma fino ad allora utenti invitati a rivolgersi in corso Mario Milano

Poste Italiane comunica che da oggi, lunedì 9 maggio, l’ufficio postale di Petacciato è interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Fino al termine dei lavori l’Azienda garantirà la continuità di tutti i servizi postali e finanziari prima attraverso uno sportello dedicato collocato all’interno dell’ufficio postale di Termoli Centro (corso Mario Milano) e, presumibilmente entro un paio di settimane, attraverso l’attivazione di un ufficio postale mobile a Petacciato, che resterà operativo fino al completamento degli interventi, il cui termine è fissato, salvo imprevisti, tra circa sei settimane.

Lo sportello dedicato presso la sede di corso Milano, abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, sarà attivo secondo i consueti i consueti orari dell’ufficio postale di Petacciato: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di Termoli Centro è dotato di 2 ATM Postamat, disponibili per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite: uno interno disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) e uno esterno disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24.

Nelle vicinanze è operativo anche l’ufficio postale di Montenero di Bisaccia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 (il sabato fino alle 12.35) e dotato di ATM Postamat esterno.