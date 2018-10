ISERNIA

Nel corso di una serie di controlli per contrastare l’abusivismo edilizio, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Isernia, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due noti imprenditori del posto, per aver realizzato, in area urbana, lavori edili in totale difformità da quelli autorizzati, consistenti nella copertura di una terreno con calcestruzzo e la posa in opera di un cancello metallico.