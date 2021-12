Lavori di utilità diffusa, altri 740mila euro per le amministrazioni molisane

“Ulteriori 740mila euro ed altri 2/3 mesi di proroga dei Lud (nei limiti delle risorse e delle detrazioni da destinare all’Inps).

E’ l’incoraggiante risultato – si legge in una nota – che l’assessore alle Politiche del Lavoro, Filomena Calenda, con la collaborazione della struttura tecnica rappresentata dal dottore Vincenzo Rossi, ha ottenuto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali dopo una lunga e proficua interlocuzione.

Il Dicastero ha pertanto ha autorizzato a procedere alla proroga per la misura “Utilizzo di lavoratori in lavori ad utilità diffusa con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del D.lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati” destinata alle 93 amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto e che quindi potranno continuare ad impegnare i 518 lavoratori coinvolti nei lavori di utilità diffusa per altri 2/3 mesi.

“E’ un grande esito – ha detto Filomena Calenda -ed è stato possibile grazie al lavoro condotto daquesto Assessorato insieme al Presidente Donato Toma e alla Giunta regionale. Da subito – continua l’assessore – mi sono impegnata per dare risposte concrete alle amministrazioni che avevano richiesto il prolungamento del progetto a fronte dei ragguardevoli risultati che i lavori di utilità diffusa hanno prodotto sul territorio. A maggior ragione sono particolarmente lieta di comunicare questa proroga“.