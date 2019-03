Lavori di messa in sicurezza stabile, traffico limitato su via Tiberio

CAMPOBASSO

Il 12 marzo scorso il forte vento aveva portato al distaccamento di alcune parti di rivestimento in mattoncini a facciavista delle pareti dello stabile situato al n.26 di via San Lorenzo (l’articolo qui). La caduta dei calcinacci e dell’intonaco contribuì a provocare anche diversi danni alle auto in sosta. Fu reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco al fine di evitare il verificarsi di ulteriori danni. Da una successiva relazione tecnica effettuata è scaturita la necessità di una rimozione totale dei mattoncini a seguito di “un’ammaloramento diffuso del rivestimento del palazzo – si legge nella relazione del geometra Giuseppe Santoro – unitamente a ringrossamenti di parti localizzate”. Pertanto, al fine di salvaguardare la sicurezza degli inquilini dello stabile e dei cittadini in generale, il Comune con apposita ordinanza ha disposto la limitazione al traffico veicolare nell’area interessata dai lavori.

In particolare, su via Tiberio – strada sulla quale affaccia il palazzo – si circolerà a senso unico alternato dalle 14 di sabato 16 marzo fino alle 7 di domenica 17 per poi disporne la chiusura totale al traffico fino alle 14. A seguire, lungo il tratto di strada interessato, proseguirà il senso unico alternato fino alle 20. Le limitazioni al traffico della strada sarà appositamente regolata da semafori mobili e da personale addetto a cura della ditta esecutrice.