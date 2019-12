Lavori di fronte al carcere, traffico in tilt e automobilisti imbufaliti

ISERNIA. File interminabili di auto e caos all’ennesima potenza dallo svincolo di Isernia Nord dalla Statale fino al centro città a causa di un cantiere stradale di fronte al carcere. Un lettore ci ha segnalato la situazione affermando che si impiegano addirittura 45 minuti per arrivare al centro di Isernia dopo aver imboccato lo svincolo in questione. «Non è possibile che questi lavori si eseguano nella settimana delle festività natalizie, bisognerebbe farli di notte o, comunque, non nelle ore di punta in cui transitano autobus di linea e gli studenti escono da scuola», ha fatto notare il nostro lettore.

Inoltre, resta il problema della visibilità all’interno delle rotonde a causa della loro inclinazione rispetto al piano stradale e della costruzione che vi sorge al centro che non permette di vedere chi imbocca la rotatoria dagli altri accessi. Tutto ciò, come è facile intuire, aumenta la probabilità di incorrere in incidenti.