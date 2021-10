Sei una persona creativa che ama gli animali e ti piacerebbe trovare un impiego che ti permetta di lavorare a contatto con gli amici a 4 zampe ma al tempo stesso esprimere il tuo estro? Allora devi sapere che al giorno d’oggi esistono diverse alternative per persone come te, perché i lavori che rientrano nella sfera dell’animal care sono tantissimi e alcuni di questi sono anche decisamente creativi. Solitamente per lavorare in tale ambito non occorrono requisiti specifici come una laurea, ma sono spesso richieste delle competenze specifiche, che puoi apprendere iscrivendoti ad un corso professionale.

Vediamo però adesso nel dettaglio quali sono i lavori creativi con gli animali più diffusi al giorno d’oggi e come fare per avere maggiori chance di essere assunti.

# Toelettatore per animali

Quella del toelettatore è una delle professioni più creative nell’ambito dell’animal care e potrebbe dunque essere l’ideale per te anche perché al giorno d’oggi trovare lavoro in questo settore non è particolarmente difficile. Il compito del toelettatore è quello di prendersi cura dell’igiene e dell’immagine dell’animale, tosandolo e preparandolo in molti casi per la partecipazione a fiere e concorsi di bellezza. Naturalmente, è fondamentale sapere anche come comportarsi con il pet per metterlo a proprio agio durante la toelettatura: è dunque una professione che sembra facile ma che non tutti sono in grado di svolgere. Tra i tanti corsi toelettatura cani, quello offerto dal CEF (Centro Europeo di Formazione) è il più consigliato anche perché è uno dei più famosi in Italia. Offre una preparazione completa, che consente di trovare lavoro con maggior facilità.

# Addestratore cinofilo

Un’altra figura professionale molto richiesta negli ultimi anni è quella dell’addestratore cinofilo, che oggi non incontra grandi difficoltà nell’inserirsi nel mondo lavorativo. Sempre più persone infatti adottano un cane e si preoccupano della sua educazione, consapevoli del fatto che tutte le razze debbano essere addestrate a dovere, sia per una migliore convivenza che per motivi di sicurezza. È tuttavia importante sapere che per diventare addestratore cinofilo occorre seguire un corso professionale specifico come quello del CEF, che consenta di ottenere la preparazione necessaria per sostenere l’esame di ammissione per l’iscrizione al Registro degli Addestratori Cinofili ENCI.

# Responsabile delle vendite in un Pet Shop

Infine, un’altra professione che permette di lavorare nel mondo dell’animal care e nel contempo esprimere la propria creatività è quella del responsabile delle vendite in un Pet Shop. Naturalmente anche in questo caso è necessario conoscere in modo approfondito l’universo degli animali, i loro bisogni e anche i prodotti specifici per la loro alimentazione e cura. All’apparenza questo può sembrare un lavoro poco creativo, ma in realtà non si rischia mai di annoiarsi in tale settore in quanto si ha a che fare con diverse specie di animali, si è in contatto con la gente e si imparano moltissime cose nuove. Per diventare responsabile delle vendite in un Pet Shop conviene seguire un corso professionale specifico, in modo da essere preparati e poter offrire ai clienti un servizio di alto livello. Anche questa è infatti una figura sempre più richiesta ed ambita.