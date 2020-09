Lavori allo stadio Selvapiana, “spunta” la ditta Amorosa

Praitano: «Ceduta dall’assessore ad un parente». La ditta è stata esclusa

Nessuna norma violata, nessuna irregolarità ma, sotto il profilo puramente etico, certe “scelte”, appaiono perlomeno discutibili moralmente se effettuate da chi si è sempre posto in totale discontinuità col passato. E invece, al Comune di Campobasso, accade che una ditta, legata ad un assessore pentastellato presenti domanda per l’affidamento di lavori allo stadio Selvapiana (avviso da 200mila euro). A sollevare la questione, come riportato nell’edizione odierna di Primo Piano Molise, è stato il capogruppo della Lega al Comune di Campobasso che ha presentato una interrogazione, infuocando così la seduta di mercoledì 23 settembre. «L’interrogazione firmata Tramontano chiedeva lumi sull’avviso pubblicato dal Comune da 200mila euro per i lavori allo stadio in contrada Selvapiana. All’indagine di mercato, a maggio dello scorso anno tra le 194 ditte partecipanti c’era anche la Amorosa Srl. La commissione esaminatrice chiede chiarimenti all’impresa per valutare una eventuale irregolarità (se l’amministratore della società corrispondesse all’assessore ai Lavori pubblici grillino Giuseppe Amorosa). Chiarimenti che non sono mai pervenuti con la conseguente esclusione dal bando della ditta. “La ditta in questione è riconducibile all’assessore?”, la domanda di Tramontano. A rispondere è Luca Praitano: «L’impresa in questione è stata ceduta dall’assessore Amorosa ad un parente. Solo dopo la cessione ha partecipato all’avviso pubblico, ma abbiamo comunque deciso insieme, per una questione di correttezza e di opportunità, di non rispondere alla richiesta di chiarimenti della com-missione in modo da far automaticamente escludere la ditta». Una risposta – come riportato da Primo Piano – che non ha soddisfatto l’esponente del Carroccio: «Una situazione allucinante – ha detto – è impensabile che una società che fa riferimento ad un componente della giunta cambi anagrafica poco prima di una procedura di gara per potervi partecipare. Non è vietato a parenti di amministratori di partecipare alle gare – ha precisato Tramontano -, dunque nessuna illegittimità o ipotesi di abuso, ma è grave dal punto di vista politico».