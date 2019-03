CAMPOBASSO

Via Larino resterà interdetta al traffico per altri sei giorni. Questa l’ordinanza della Polizia Locale con validità a partire da oggi, giovedì 7 marzo. Prolungati i lavori di messa in sicurezza delle facciate dell’ex Ariston (il nostro servizio qui) che hanno comportato la chiusura al traffico sia pedonale e sia veicolare della strada.