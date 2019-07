Lavori all’acquedotto molisano centrale, riduzione del flusso in diversi comuni

Considerato che è indispensabile eseguire controlli verifiche e regolazioni sull’acquedotto molisano centrale Molise Acque comunica che a partire dalla giornata del 15 luglio 2019 si provvederà per i comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis e Portocannone alla riduzione del flusso idrico di circa il 30%.

Inoltre per permettere all’ENEL di ripristinare il collegamento alla cabina di trasformazione AT/MT a servizio dell’Impianto di Potabilzzazione “Ponte Liscione” dalle ore 7:00 fino a tardo pomeriggio del giorno 18 luglio 2019 si provvederà per i comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone alla riduzione del flusso idrico di circa il 30%, mentre per i comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Montenero di Bisaccia si provvederà alla sospensione del flusso idrico.

Sulla base di quanto comunicato dall’Azienda Speciale Regionale Molise Acque, il Comune di Montenero di Bisaccia informa che nei prossimi giorni saranno possibili eventuali e ulteriori riduzioni del flusso idrico, che saranno in ogni caso comunicate.