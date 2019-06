Lavori alla rete idrica, domani rubinetti a secco a Campobasso e Riccia

Dal Comune di Campobasso comunicano che domani, mercoledì 12 giugno,alle ore 10, alcune zone dei comuni di Campobasso e Riccia saranno interessate da un’interruzione del flusso idrico. I rubinetti pertanto resteranno a secco a seguito di una riparazione sulla condotta adduttrice del DN 1000 in acciaio, situata nel territorio di Campochiaro e precisamente in località La Selva, nel tratto sorgente di Rio Freddo, centrale di sollevamento di Santa Maria delle Macchie. Il flusso idrico, salvo imprevisti, dovrebbe essere ripristinato già in serata.

Ecco le aree interessate nei due comuni:

– per il Comune di Campobasso: Consorzio Santa Lucia, Serbatoio Lama Bianca, Serbatoio Sacrario, Serbatoi di Cese Basso e Cese Alto, Monforte e Calvario.

Si precisa che la capacità dei serbatoi sopra indicati gaantisce il servizio per circa 12 ore.

– per il Comune di Riccia: Bosco Mazzocca, Consorzio Escamara (Bosco Mazzocca), Consorzio Toppo dei Tigli.