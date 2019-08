Lavori alla rete, alcune strade senz’acqua

Da questa mattina, a causa di una rottura improvvisa della rete idrica comunale, tra l’incrocio di via Torino in direzione della rotonda di via Firenze a Termoli si effettueranno dei lavori straordinari di riparazione della condotta idrica comunale.

Si rende noto che durante i lavori non potrà essere garantita la normale erogazione del flusso idrico nelle seguenti strade: Via Pisa, Via Torino, Via Napoli, Via Sassari, Via Como, Via Perugia, Via Genova, Via Amalfi, Via Sorrento, Via Catania, Via Cuneo, Via Verona, Via Bari, Via Udine e Via Positano. Inoltre sarà necessario chiudere il tratto di strada che va dall’incrocio di Via Torino verso la rotonda di Via Firenze.