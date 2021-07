Lavori al sovrappasso pedonale. In centro traffico perennemente in tilt

CAMPOBASSO. L’importanza di via Vico e strade afferenti, i campobassani e le migliaia di automobilisti che ogni giorno raggiungono il capoluogo di regione la stanno comprendendo soprattutto in questi giorni. O meglio dal 28 luglio scorso quando sono iniziati i lavori di completamento del sovrappasso pedonale che si sta realizzando in Largo Carile in prossimità del Terminal bus. Lavori il cui termine è stato stabilito il 4 luglio prossimo. Fino ad allora i cittadini dovranno rassegnarsi e vedere il centro di Campobasso in balìa di un traffico realmente esagerato. Lunghe file di auto che si muovono praticamente a passo d’uomo ed in alcuni punti nevralgici (all’incrocio fra via Crispi, via Garibaldi e via Mazzini) le attese si fanno veramente snervanti e non di rado si assiste a discussioni accese fra automobilisti che rivendicano diritti di precedenza, il tutto condito da fastidiosi “concerti” di clacson squillanti. E se a ciò si aggiungono le alte temperature che trasformano in “scatole bollenti” le nostre auto, non è sbagliato dire che attraversare Campobasso in questi giorni è veramente estenuante. Un sacrificio necessario per permettere – come detto fino al 4 luglio – il completamento dei lavori del sovrappasso pedonale che si sta realizzando in Largo Carile per consentire il deflusso in sicurezza dei pendolari che giungono al Terminal degli autobus extraurbani. Ciò ha determinato l’interdizione parziale al traffico di arterie strategiche (ad iniziare da via Vico). In basso vi riproponiamo il lungo elenco delle strade interdette:



§ la chiusura dell’area Terminal autobus extraurbani posta in questa P.zza Padre Pio da Pietrelcina.

§ l’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nell’area stradale interessata dai lavori di completamento del sovrappasso pedonale (lato rotatoria posta in Largo Carile da incrocio con via G. Battista Vico, altezza negozio “Acqua e Sapone”, a incrocio con P.zza Padre Pio da Pietrelcina e strada di collegamento agli svincoli di entrata e uscita dalla Tangenziale Est).

§ l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di accesso” per via G. Battista Vico dall’incrocio semaforico di via S. Giovanni – via Delle Frasche.

§ l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “obbligo direzionale a SX” da incrocio G. Battista Vico – Largo Carile fino a incrocio semaforico di via S. Giovanni – via Delle Frasche con conseguente istituzione del senso unico di marcia (Allegato B);

§ l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “obbligo direzionale a DX” all’incrocio semaforico di via S. Giovanni – via Delle Frasche per i veicoli provenienti da via Delle Frasche.

§ l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di accesso” per via G. Battista Vico all’incrocio di via S. Giovanni con la predetta.

§ l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “obbligo direzionale a SX” all’incrocio con via Delle Frasche per i veicoli provenienti da Monte S. Michele e diretti in via S. Giovanni e zona Vazzieri.

§ l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” per via San Giovanni dall’incrocio di via delle Frasche con la predetta e fino al civico 64 della via San Giovanni;

§ il parcheggio per autovetture sito in questo viale Manzoni è individuato quale nuova area Terminal autobus extraurbani;

§ l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” su tutta la predetta area, escluso veicoli autorizzati;

§ la sosta degli autobus extraurbani nell’area del nuovo Terminal è consentita per il tempo utile alle operazioni di carico e scarico passeggeri;

§ la sosta prolungata degli autobus extraurbani in servizio di collegamento con il Terminal cittadino è consentita nell’area di parcheggio del nuovo Stadio Romagnoli, tifoseria ospite;

§ tutti gli autobus extraurbani diretti e in partenza dalla nuova sede del Terminal attueranno il percorso indicato nell’allegata planimetria

§ le navette urbane di collegamento dell’area Terminal con il centro cittadino attueranno il percorso indicato nell’allegata planimetria con partenza e arrivo alla fermata autobus urbani posta in Viale Manzoni;

§ la navetta urbana di collegamento dell’area Terminal con il nosocomio cittadino attuerà il percorso verso la tangenziale, come previsto per gli autobus di linea extraurbani indicato nell’allegata planimetria.