Sono in corso alcuni interventi di ripristino e riqualificazione degli asfalti lungo Via Corsica a Termoli dove, a causa degli assestamenti della nuova condotta fognaria realizzata di recente unitamente alla stazione di sollevamento del parco comunale, si erano evidenziate alcune lesioni superficiali. A tal proposito si potrebbero verificare alcuni disagi alla circolazione stradale, in particolar modo nelle ore di punta.