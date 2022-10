Lavori al centro storico di Campobasso fra divieti di sosta e di transito

Risanamento ambientale impianti fognari e regimentazione acque: ecco cosa c’è da sapere

La ditta affidataria dei lavori riguardanti il risanamento ambientale impianti fognari e regimentazione acque – Lotto n. 1 (A1 – 1), inserito nel programma “La periferia come centro”,ha comunicato al Comune di Campobasso che procederà all’esecuzione dei lavori in oggetto in via Marconi. I lavori prenderanno il via lunedì 24 ottobre. (CLICCA QUI PER CONSULTARE LE ZONE INTERESSATE)

Per poter permettere questi interventi nella zona indicata e per poter procedere alla riorganizzazione della viabilità veicolare e all’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante il divieto di transito e divieto di sosta, è stata richiesta al Comune di Campobasso l’adozione di specifica ordinanza, emessa dal dirigente e Comandante della Polizia Locale, Luigi Greco.

Dalle ore 8.00 di lunedì 24 ottobre 2022 e fino a ultimazione dei lavori, vi sarà così l’istituzione del divieto di transito e sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale, in:

Via Marconi dall’intersezione con Via Sant’Antonio Abate all’intersezione con Via Firenze;

Via Sant’Antonio Abate dall’intersezione con Largo San Leonardo all’intersezione con Via Marconi con esclusione dei mezzi di soccorso e dei residenti nei tratti interessati ai lavori.

I veicoli autorizzati provenienti da Via Sant’Antonio Abate con direzione Via Marconi, percorreranno la strada di Via Santa Maria della Croce.

La ditta esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della segnaletica prevista sia dal codice della strada, almeno 48 ore prima l’inizio dei lavori, sia dal d. lgs. 81/2008 relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro e ad approntare tutte le misure che garantiscono la sicurezza della circolazione.