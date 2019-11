Lavoratori in nero sui cantieri stradali, scattano multe per 28mila euro

I carabinieri del Nil hanno disposto anche la sospensione di un’attività

ISERNIA. Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legalità giuridica, finanche sui luoghi di lavoro. In particolare i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) unitamente all’Arma territoriale, nel corso dei servizi straordinari “anti caporalato” disposti in ambito Nazionale, hanno deferito alla locale Magistratura il titolare e l’amministratore di una società operante nel settore dell’edilizia stradale i quali ritenuti responsabili di violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico, a seguito della verifica, i militari dell’Arma accertavano le violazioni inerenti alla mancata idoneità della mansione svolta e impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria (lavoro nero). È scattata così la maxi-sanzione per lavoro irregolare nei confronti dei titolari adottando, infine, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale elevando sanzioni amministrative per complessivi 12.800 euro e comminando ammende per un importo pari a 15mila euro.