Lavoratori ex Ittierre: garantiti cinque mesi di mobilità

Potranno essere utilizzati ulteriori 800.000 euro oltre alla somma già stanziata

Buona notizia per i lavoratori dell’Area di crisi complessa, quelli della ex Ittierre, tanto per intenderci. Dalla Regione Molise infatti fanno sapere che oltre al milione e 500 mila euro stanziati dal Governo nazionale per la mobilità in deroga, è stata comunicata la possibilità di utilizzare ulteriori 800 mila euro circa, come da richiesta della Regione, già assegnati alla Regione Molise, per un totale di circa 2 milioni e 300 mila euro. Da stime effettuate dalla Regione, dalla stessa hanno affermato che saranno in grado di garantire ai lavoratori interessati cinque mesi di mobilità.