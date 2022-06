Lavoratori di utilità diffusa al capolinea, Romagnuolo: “La Regione trovi le risorse”

“Sembrerebbe giunta ormai al capolinea l’esperienza di 518 persone impiegate in decine di Comuni del Molise per svolgere lavori di utilità diffusa”, è quanto ha affermato la consigliera regionale Aida Romagnuolo.

C’è chi ha svolto attività amministrative, chi di manutenzione, chi si è occupato di altri settori sempre all’interno degli enti comunali.

Il contratto che però li ha coinvolti, grazie a risorse ministeriali e per quasi due anni, è giunto al capolinea.

“Si tratta di giovani e non che hanno a carico anche famiglie e che ora si ritrovano senza lavoro – ha commentato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo – Il loro contributo è stato fondamentale, soprattutto considerata la grave carenza di personale all’interno delle medesime realtà territoriali. È pertanto doveroso, da parte della Regione, impegnarsi ulteriormente per garantire ancora supporto a tali figure, in attesa comunque di concorsi, bandi, avvisi, che possano sopperire alle necessità dei Comuni”.