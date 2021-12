Lavoratori della Pistilli senza stipendio, la Cisl contro il Comune: “Pronti alla mobilitazione”

“Hanno fatto grandi sacrifici durante il focolaio Covid e ora senza stipendio e tredicesima perché manca il presidente”

La Fp Cisl ha scritto al sindaco di Campobasso, al Prefetto, al presidente della Casa di Riposo Pistilli (che ancora non è stato nominato ndr) e ai lavori della stessa in merito al mancato pagamento delle spettanze stipendiali di dicembre e della tredicesima al personale della Casa Pistilli e del Consorzio di Libere Imprese di Campobasso.

“In riferimento al decreto di nomina del nuovo Presidente del Cda della Casa Pistilli di Campobasso, – si legge nella nota – si chiede di voler provvedere affinché il personale della casa per anziani Don Carlo Pistilli e quello della Cooperativa Consorzio Libere imprese che opera all’interno della stessa ricevano lo stipendio di dicembre e la tredicesma, così come tutti i lavoratori italiani in occasione del Santo Natale.

Si fa presente che i dipendenti destinatari di questa lettera, durante il periodo del focolaio di contagi da covid-19 che ha interessato gli ospiti della RSA, tali da considerarsi eroi, sono stati segregati all’interno della struttura residenziale, senza poter vedere le proprie famiglie e il risultato di tale gesto e sacrificio è stato il non vedersi pagato lo stipendio e la tredicesima.

Pertanto la CISL FP diffida la S.V. (il sindaco ndr) e la persona da Voi designata quale presidente del cda a voler liquidare le spettanze stipendiali, diritto tra l’altro sancito dalla Costituzione italiana, al suddetto personale entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Se ciò non avverrà, si procederà ad una mobilitazione presso il Comune di Campobasso da parte di questa Federazione.”