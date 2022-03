Lavoratori a rischio licenziamento, Bregantini è pronto ad intervenire

Giorni di preoccupazione per i 18 operatori della Casa di ricovero per anziani “Sacri Cuori di Gesù e Maria” di Bojano. Il vescovo: nessuno sapeva delle scelte assunte dal presidente del CdA

Sono giorni di preoccupazione per i lavoratori della Casa di ricovero per anziani “Sacri Cuori di Gesù e Maria” di Bojano.

Nei giorni scorsi i 18 lavoratori della struttura pare abbiano ricevuto a casa la comunicazione ufficiale da parte della presidenza della Fondazione che sancisce ufficialmente il licenziamento per tutti gli occupati, in vista della cessione del ramo d’azienda.

Una notizia che non è sfuggita al vescovo Bregantini che, venuto a conoscenza delle allarmanti notizie (si legge nella nota inviata alle redazioni), esprime il suo grande sconcerto, per le formali iniziative messe in atto da parte del presidente, don Franco D’Onofrio.

Bregantini precisa che né lui, come vescovo della Diocesi, né il Consiglio di amministrazione della Casa di ricovero sapevano delle scelte assunte dal presidente del C.d.A.

Perciò, al più presto prenderà le opportune decisioni in merito, per poter portare la necessaria tranquillità all’interno della casa di ricovero, anche tenendo conto del difficile momento che stiamo vivendo, a livello mondiale. Per questo, si premura di giungere subito ad un colloquio diretto con don Franco, tenendo conto anche delle sue difficili situazioni di salute.

“Siamo infatti tutti preoccupati – scrive il vescovo – affinché non venga vanificato il cammino caritativo messo in atto per tanti anni da monsignor Antonio Nuzzi, di venerata memoria, a beneficio della città di Bojano e della diocesi tutta. Affidiamo l’opera della Casa alla paterna intercessione di san Giuseppe, uniti in preghiera, per una equa soluzione delle problematiche connesse”.