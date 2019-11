L’Avo e l’Istituto Cuoco di Isernia celebrano “La Giornata della Gentilezza”

Mercoledì 13 novembre all’ospedale Veneziale verrà donato un sorriso ad utenti e pazienti

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Isernia comunica che mercoledì 13 novembre 2019 dalle ore 9 alle 13, all’ospedale Veneziale di Isernia si terrà un evento celebrato anche a livello mondiale: La Giornata della Gentilezza.

La manifestazione verrà curata dagli alunni dell’Istituto Cuoco guidati dalle professoresse Graziella Iannuzzi, Mariarosaria Calabritto ed Eleonora Perrella con la collaborazione dei volontari AVO.

Le allieve e gli allievi, entusiasti di contribuire a umanizzare l’ambiente ospedaliero, hanno lavorato molto per preparare pannelli da esporre sul tema della gentilezza e per realizzare dei doni che saranno consegnati a utenti e pazienti.

Insieme ai volontari AVO, gli allievi del Cuoco distribuiranno il materiale che hanno prodotto e porteranno qualche dolce nota nelle corsie del presidio sanitario.

L’intento è aprire una riflessione sui piccoli gesti che ognuno può compiere per farsi accettare e per accettare con più facilità gli altri. «La gentilezza è come un ponte che mette in relazione le persone – spiegano dall’AVO -, perché ci fa uscire dai confini del nostro io, della nostra soggettività, creando invisibili alleanze, invisibili comunità di destino che allentano la morsa della solitudine e della disperazione, aprendo i cuori ad una diversa speranza e così ad una diversa forma di vita».