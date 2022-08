L’Avis Termoli festeggia il 40esimo anniversario di fondazione con Antonella Ruggiero

Appuntamento il prossimo 18 agosto al teatro Verde dalle 21. La cantautrice genovese sarà accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal maestro Quadrini

Antonella Ruggiero, cantautrice genovese classe 1952, sarà a Termoli il prossimo 18 agosto in un evento firmato da AVIS Termoli che, dopo Katia Ricciarelli nel 2021, porta al Teatro Verde un’altra altissima Voce della Musica italiana. Alle ore 21 di giovedì prossimo La Ruggiero Avrà alle spalle l’Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal maestro Leonardo Quadrini e anche questo testimonia dell’evoluzione del repertorio. La serata sarà presentata da Tonino Bernardelli. Si tratta dell’ennesimo evento gioiello siglato da AVIS TERMOLI che sotto la presidenza di Pasquale Spagnuolo procede nel segno della continuità dopo i mandati del vulcanico Mario Ianieri.

È difficile immaginare che qualcuno che non conosca Antonella Ruggiero e non la ricordi nei Matia bazar. Di quel gruppo era il centro di gravità, il nucleo intenso e caldissimo fatto di quella voce incredibile che col Tempo le avrebbe poi permesso di fare ricerca musicale passando per molti generi e diverse tipologie, oseremmo dire esplorando diverse etnie. La sua Personalità è emersa in molti momenti della sua vita/carriera a partire da quel 1989 in cui decise di cambiare radicalmente percorso. Il grande e repentino successo arrivato con i Matia Bazar le aveva (parole sue) ormai sottratto troppa quotidianità. Dal 1975 erano passati 14 anni e “era diventata una routine”. Dopo i Matia Bazar cosa, dunque? Il tutto applicato alla musica e alla vita. Musica “indiana”, Sacra, popolare, Sanremo e tanto altro Musica che sgorga ”da un’emotività tua personale che poi scambi con quella dei tuoi collaboratori e vengono fuori i brani così come sono”.