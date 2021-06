L’Avis di Termoli festeggia la Giornata mondiale del donatore di Sangue

Depositata una corona d’alloro in piazza Donatori di sangue al busto del dottore Vittorio Formentano, fondatore Avis. Premiati in Comune alcuni donatori per aver garantito con il loro gesto altruistico del dono del sangue durante la pandemia

Ricorre oggi, 14 giugno, la Giornata Mondiale del donatore di sangue. Proprio a loro è dedicato questo giorno per ringraziare le persone che, da tempo, hanno fatto questa scelta etica, volontaria e non remunerata. Anche in Molise l’Avis Termoli ha deciso di festeggiare con il supporto dell’associazione Clown Sorridere Sempre Onlus. Questa mattina, infatti, è stata depositata una corona d’alloro in piazza Donatori di sangue al busto del dottore Vittorio Formentano, fondatore Avis, con la partecipazione dell’Ass. Marinai d’Italia. In piazza Vittorio Veneto è invece stato allestito un gazebo in collaborazione con Centro per l’Udito, che ha offerto screening gratuiti dell’udito per sensibilizzare circa la prevenzione dei problemi di udito e ringraziare i donatori per il loro contributo. Alle 11, invece, in sala Consiliare, alla presenza del sindaco Roberti e degli assessori Ciciola e Barile e del presidente Avis Spagnuolo, sono stati premiati con degli attestati di stima e riconoscenza alcuni donatori per aver garantito con il loro gesto altruistico del dono del sangue durante la pandemia. Al Cav. Mendozzi è inoltre stato consegnato il Basco Rosso Sangue e la medaglia al merito da parte dei suoi colleghi Cavalieri di Avis Termoli.