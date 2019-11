Lavatoio pubblico in totale degrado ed abbandono, anatre e cigni sono affamati

Il lavatoio pubblico del Comune di Venafro, ovvero il massimo dell’abbandono e del degrado. Né se la passano meglio cigni ed anatre che vivono a ridosso della struttura nei primi metri del fiume San Bartolomeo, acque che bagnano lo stesso lavatoio e nelle quali le casalinghe venafrane erano solite immergere e lavare biancheria e bucato di casa. I predetti animali infatti sono affamatissimi, tant’è il loro assordante ed insistito accorrere non appena vedono qualcuno avvicinarsi al lavatoio, sperando che venga lanciato loro qualcosa da mangiare. Scene desolanti, tanto l’abbandono, la sporcizia ed il degrado del secolare lavatoio comunale (la sua realizzazione risale ai primi decenni del ‘900) che l’evidentissima fame dei pennuti nelle acque adiacenti, scene che fanno tanto male a tutti. Il degrado della struttura pubblica. Sino a qualche decennio addietro il lavatoio pubblico della città era raggiunto quotidianamente da diverse decine di casalinghe venafrane che per ore vi immergevano e lavavano biancheria personale e bucato domestico, prima di rientrare a casa con coperte, lenzuola, tovaglie, federe, asciugamani, indumenti intimi ect. che risplendevano ed odoravano di pulito grazie alle acque correnti del San Bartolomeo nelle quali erano stati accuratamente lavati. Era una festa autentica e le donne si servivano dell’impianto comunale con evidente soddisfazione. Poi però man mano la struttura ha preso a scivolare verso l’abbandono, l’incuria, il degrado e la sporcizia, complice l’assoluta e persistente mancanza di vigilanza e manutenzione da parte dell’apparato comunale. Oggi, purtroppo, il suo aspetto è tutt’altro che gradevole ed accogliente, tanto che le massaie venafrane l’hanno di fatto abbandonato girandogli le spalle, visto l’impossibile stato al suo interno. Lo caratterizzano infatti sporcizia e rifiuti di ogni tipo, plastica, bottiglie di vetro, carte ect. mentre anche l’acqua del San Bartolomeo l’ha preso ad invadere, infiltrandosi dappertutto. Lavatoio pubblico quindi impossibile ed ormai inutilizzato, ma stanno addirittura peggio le specie animali che cercano di sopravvivere nelle acque adiacenti. Dal Comune di Venafro zero interventi per rifocillare cigni ed anatre, tanto che come detto innanzi tali specie assaltano letteralmente quanti si approssimano sperando in qualche boccone lanciato loro. Un binomio quindi, degrado del lavatoio comunale e fame evidentissima degli animali che vivono nelle acque adiacenti, che non è certo una bella “cartolina” di Venafro, ma l’esatto contrario : ossia come si può calpestare ambiente, specie animali e bene pubblico senza avvertire il dovere civico d’intervenire per migliorare la situazione. Si saprà risollevare le sorti di animali e struttura pubblica ? Domanda impegnativa e risposta problematica, ma i venafrani sperano nel … miracolo !

Tonino Atella