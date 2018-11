Lava la betoniera sversando acqua e cemento nella cunetta: 600 euro di multa

Nell’ambito di servizi predisposti dal Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, una persona è finita nei guai per reati legati all’abbandono di rifiuti. I militari in una zona dell’alto Molise hanno proceduto al controllo di una betoniera, il cui autista stava eseguendo un lavaggio della stessa, disperdendo nella cunetta stradale cemento misto ad acqua. In considerazione di ciò, i Carabinieri Forestali elevavano al citato dipendente di una ditta della provincia di Isernia una sanzione amministrativa di 600 euro.