“L’autostrada Termoli-San Vittore si farà”: la promessa ai molisani del ministro Carfagna

“Finanzieremo la Termoli-San Vittore con i fondi del Pnrr”, parola di ministro. La promessa ai molisani (vedi intervista) la fa Mara Carfagna, ministro della Coesione, oggi a Isernia per sostenere il candidato sindaco del Centrodestra, Gabry Melogli. La Carfagna lo ha detto alla stampa, alla presenza di Patriciello, Tartaglione e Toma, tutti al fianco di Gabry, in una campagna elettorale che ha raggiunto un livello di assoluto rilievo nazionale, con leader di tutti i partiti che ogni giorno arrivano a Isernia, a dimostrazione dell’importanza dell’appuntamento con le urne del capoluogo pentro. Dopo l’incontro di Isernia, la ministra è partita alla volta di Agnone per la presentazione del contratto di sviluppo dei comuni altomolisani.

IN ALTO L’INTERVISTA AL MINISTRO MARA CARFAGNA, IN BASSO LE FOTO