L’autonomia del presidente Micone

di Sergio Genovese

Ho sentito il Presidente del Consiglio Regionale Micone rilasciare una intervista ad una tv locale sostenendo la tesi che l’autonomia regionale va difesa e rinforzata. Nulla da eccepire se le considerazioni non si fossero riempite della banalità di un pronunciamento di principio che per essere condiviso avrebbe avuto bisogno di affiliarsi alle storie scritte e non a quelle fiabescamente narrate. La situazione esistente, rispetto a quella da cui partirono i nostri politici degli anni sessanta, è quella che in oltre mezzo secolo abbiamo perso sessantamila abitanti e che le previsioni ci danno in ulteriore, sensibile calo. Sono davvero sorpreso quando i compagni di avventura del Presidente Micone, Toma in testa, si pronunciano sul tema. Essi con una superficialità disarmante cercano di aggrapparsi alla giustificazione che quasi tutte le regioni hanno avuto un calo demografico dunque la forte compagnia allevierebbe la pena. Nessuno dice che proprio per la sua genetica il Molise era una di quelle regioni che doveva trovarsi in un regime di controtendenza se la politica avesse voluto seriamente difendere l’autonomia. Invece abbiamo assistito ed assistiamo ad una discesa senza freni. Tra qualche anno saremo duecento settantamila abitanti con la componente anziani al massimo e quella giovanile al minimo del minimo. Che prospettiva di autonomia si pone per la nostra regione? Pur nella consapevolezza di un problema sociale che ha le sue tante spine mi viene da chiedere al Presidente Micone cosa ha fatto nel suo piccolo per difendere il Molise autonomo? Cosa ha progettato assieme ad i suoi amici per arrestare frane, per non far chiudere le scuole, per costruire infrastrutture, per dare ai nostri piccoli centri un minimo livello di speranza per sfilarsi dalla rassegnazione. Sull’ultimo caso dei fondi che si perderanno per la Fresilia quali battaglie ha sostenuto? L’autonomia si difende solo e soltanto su questo versante, il resto è il vuoto che si riempie di altro vuoto. Nei nostri paesi interni mancano persino le rivendite dei giornali che iconograficamente erano la resistenza per restare in vita, neanche di questo ci siamo preoccupati. Eppure, con fiera autorevolezza, sosteniamo che il Molise deve restare autonomo. Quando inevitabilmente arriviamo al tema dei bilanci non riusciamo ad arrivare ad un’altra realtà che non sia quella tratteggiata al netto di qualsiasi appartenenza politica. L’autonomia si doveva difendere con l’ardore dei nostri padri storici che promisero ad Aldo Moro un Molise in progress che avrebbe costruito nel tempo strade, industrie, posti di lavoro e crescita demografica arrestando , così, il fenomeno emigratorio. Avevano cominciato a seminare bene con la Fiat, con lo zuccherificio , con la Sam, con nuclei industriali pieni di effervescenza, con l’Università. Dopo che La Penna e soci consegnarono il testimone abbiamo assistito ad una debacle piramidale per giungere alla situazione di oggi. Se si difende l’autonomia con una semplice e scontata dichiarazione di principio si dimostra, senza veli, di voler proteggere i privilegi acquisiti. Scendere dall’auto blu potrebbe essere traumatico, meglio inneggiare al Molise libero da annessioni. Altrimenti il Presidente ci indichi quale infrastruttura è stata realizzata dalla gestione Toma in questi ultimi anni per capire quello che non abbiamo capito.