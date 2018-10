L’auto si ribalta e finisce contro il muretto, miracolato 20enne

Incidente stradale intorno alle 12 di questa mattina sulla Statale 17, nei pressi del Santuario di Castelpetroso. Un 20enne di Isernia a bordo della sua Bmw ha perso il controllo dell’auto ed ha urtato violentemente contro il muretto che delimita la carreggiata. La macchina si è rigirata su se stessa prima di fermarsi al centro della strada. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Isernia che hanno estratto il giovane dall’abitacolo.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di “Veneziale” di Isernia le sue condizioni non dovrebbero essere gravi ma i medici stanno effettuando ulteriori esami per scongiurare qualsiasi complicazioni. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cantalupo nel Sannio che hanno effettuato i rilievi del caso. Ancora incerta la dinamica e le cause anche se in quel momento il fondo stradale era viscido a causa della pioggia. Disagi alla circolazione con rallentamenti e traffico incolonnato in entrambe le direzioni.