L’auto prende fuoco mentre si reca a lavoro, conducente scampa alla tragedia

Momenti di grande paura per il conducente di un’auto che questa mattina, all’alba, nel territorio di Montenero di Bisaccia, ha preso fuoco in via Don Luigi Sturzo. In particolare l’uomo, come poi riferito ai soccorritori, si stava recando sul posto del lavoro quando avrebbe notato, durante il tragitto, del fumo fuoriuscire dal cofano del veicolo. Allarmato, ha deciso subito di accostare l’auto in un piazzale e subito dopo aver abbandonato l’abitacolo le fiamme hanno iniziato ad avvolgere il mezzo. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli che ha proceduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo. Sulle cause sono in corso accertamenti.