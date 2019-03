L’Autismo questo sconosciuto, dalla scuola “Giovanni Paolo II” volano palloncini blu

CAMPOBASSO

Il 2 aprile prossimo sarà celebrata la “Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo” e gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” lasceranno volare in cielo per l’occasione dei palloncini blu. Un lezione “speciale” per gli alunni della scuola che si ritroveranno nello spaziale antistante l’istituto per celebrare l’evento. Un modo semplice ma significativo per sensibilizzare i ragazzi ad accettare e soprattutto a non discriminare i compagni affetti da questo disturbo e che vedono “diversi” da loro. A seguire un flash mob dove i bambini saranno protagonisti guidati dalle loro insegnanti attraverso la proiezione di un video sul tema. Ad animare la mattinata anche poesie e pensierini recitati dalla viva voce dei ragazzi per poi riunirsi in un grosso cerchio blu e far volare insieme i palloncini. Un’occasione per favorire nelle nuove generazioni quei processi di inclusione a partire proprio dalla scuola e a beneficio dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico.