Laurea on line alla Bocconi per due ragazze molisane

Entrambe le ragazze, native di Venafro, Laura Prete e Carla Rosy Pio, dopo un percorso esemplare di studi hanno conseguito brillantemente la Laurea Magistrale in lingua inglese il 17 aprile 2020 presso l’Università Bocconi di Milano attraverso la modalità a distanza, discutendo la tesi dalle proprie abitazioni, in collegamento telematico con i professori, per la sopravvenuta sospensione di ogni attività didattica a causa del coronavirus. Auguri da entrambe le famiglie alle due ragazze, amiche e compagne di studi con l’auspicio di una brillante carriera ricca di soddisfazioni.