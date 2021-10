Laurea magistrale in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana per Giammarco Lamanda: 110 e lode

Guglionesi. Un percorso di studi intenso e impegnativo premiato con merito e 110 e lode. Giammarco Lamanda ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana presso l’Università Campus Bio-medico di Roma, Facoltà dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l’uomo e per l’ambiente. Ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo “L’importanza della frutta secca nell’alimentazione sostenibile con focus sulla nocciola”; relatore Ch.mo Prof. Roberto Menta, correlatore Dott.ssa Marta Biolatti. Al dottor Lamanda congratulazioni da papà Gabriele, mamma Teresa e dalla sorella Lorenza. Ad maiora semper. A Giammarco auguri anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.