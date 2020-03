Laurea magistrale in Filosofia all’Università La Sapienza per Nicola Di Lisa

«Una laurea oltre ogni aspettativa, quella di Nicola: lui nella sua casa di Roma condivisa con due coinquilini, la famiglia in collegamento da Roccavivara con la Commissione di laurea per seguirlo nell’unico modo che è stato loro consentito: la vicinanza telematica. Un percorso di studi caratterizzato dalla tenacia e dalla passione, condisa con gli impegni musicali della band sludge/grunge Tritonica della quale è batterista e vocalist. Ha discusso una tesi in Bioetica dal titolo “H.D.Thoreau e la sua impronta climatica. Dal trascendentalismo all’ecologia sociale”.

“Siamo molto orgogliosi di te! In questo momento storico così particolare in cui i giorni sono tutti uguali, ci hai regalato una grande felicità. Ti è stato negato il festeggiare: non importa, nulla toglie alla consapevolezza di aver raggiunto il traguardo di un percorso fatto di grandi sacrifici che, ti auguriamo, possa servirti nella vita. Ti aspettiamo a casa per abbracciarti forte, speriamo il prima possibile”. Queste le parole di gioia e auguri da parte della famiglia. Auguri anche dalla redazione del Quotidiano.