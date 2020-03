Laurea magistrale con lode per Fabio Di Perna

È festa oggi, a Isernia, in casa Di Perna. Questa mattina, infatti, in collegamento con l’Università di Napoli, dalla sua abitazione isernina, il giovane Fabio Di Perna ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale, ottenendo il massimo dei voti: ”110 e lode con merito” con una tesi sulla ”Analisi dello smorzamento delle piastre in scala”. La discussione della tesi è avvenuta in videoconferenza, essendo sospese, per il Coronavirus, le tradizionali sedute di laurea. Auguri al neo ingegnere e a tutta la famiglia Di Perna da parte della redazione de Il Quotidiano del Molise.