Traguardo importante per Manuela Cerino che si è laureata brillantemente in Management, imprenditorialità e innovazione. Laurea magistrale conquistata con il massimo dei voti: per Manuela è arrivato un 110 con lode.

Gli auguri dallo zio Elio Madonna e da tutta la famiglia. Le congratulazioni anche da parte della redazione de Il Quotidiano del Molise.