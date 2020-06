Discutendo la tesi in modalità rigorosamente telematica, a causa dell’emergenza Covid, Marina Chiuchiolo si è brillantemente laureata in Medicina e Chirurgia con una votazione di 108/110. A Marina gli auguri più affettuosi per un cammino ricco di soddisfazioni dai genitori, dalla sorella, dai nonni, dai cuginetti e dagli zii. Alla neo dottoressa i più sentiti auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.