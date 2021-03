Laurea in Ingegneria per Daniela con il massimo dei voti, auguri

Congratulazioni alla Dottoressa Daniela Campidoglio per aver conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, presso il Politecnico di Torino con la votazione 110. I genitori Loredana e Nicola, la sorella Erica, Michele, Francesco e la famiglia tutta si complimentano orgogliosi e fieri per l’obiettivo oggi raggiunto e per i futuri successi.

Congratulazioni e auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.